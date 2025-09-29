〈京都と奈良の間にある“ナゾの途中駅”「木津」には何がある？〉から続く大阪に、京橋という駅がある。【画像】今では空き地が広がるだけ…大阪“幻のターミナル駅” 「片町」の現在を写真で一気に見る外から見れば、大阪を代表するターミナルといえばキタの大阪駅・梅田駅、またミナミの難波駅といったところがまずいちばんに挙がる。が、京橋駅も負けず劣らずのターミナルだ。 乗り入れているのはJRが大阪環状線と