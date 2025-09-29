俳優の森川葵が主演を務める7月22日スタートのフジテレビ系火9ドラマ『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』（毎週火曜後9：00）があす30日に最終回を迎える。10月7日から、佐藤隆太が主演を務める『新東京水上警察』（毎週火曜後9：00）が放送スタートすることを受け、森川から佐藤へと、フジテレビ火9ドラマ枠の主演を引き継ぐバトンリレーが実現。佐藤は『新東京水上警察』の主人公・碇拓真（いかり・たくま）として