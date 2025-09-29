º£²Æ¤ËÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤«¤é¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿»³ÅÄ¿·¤Ï¡¢¤³¤³£³»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÅÐÏ¿³°¤È¤Ê¤ê¡¢OB¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥È»á¤Ï¡Ö¶Ã¤¤¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ø67 HAIL HAIL¡Ù¤â¡¢25ºÐ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦µ¿Ìä¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏÆüËÜ¤«¤éÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÁª¼ê¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤Æ¤­¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼ÂÀÓ¤¬