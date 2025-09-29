日本代表の上田綺世と渡辺剛が所属するオランダの名門フェイエノールトは、28日に行われたエールディヴィジ第7節フローニンゲン戦に1-0で勝利した。後半5分に値千金の決勝ゴールを決めたのは、上田。味方のクロスにダイビングヘッドで合わせて、見事にゴールネットを揺らした。開幕7試合で6勝1分といまだ無敗のフェイエノールトは首位に立っており、今季6点目となった上田は得点ランキングでトップに立っている。『FR12.nl』によれ