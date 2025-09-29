【MLB】マリナーズ ー ドジャース（9月28日・日本時間29日／シアトル）【映像】大谷、160キロ豪速球撃ち！驚異の逆方向弾ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」で先発出場。7回に2試合ぶりとなる55号ソロホームランを放った。これで昨季の54本を上回り球団＆自己最多記録を更新。自身3年連続の本塁打王獲得に向け、最終戦でHRリーグトップのシュワバーへ1本差と迫った。打ったのはストレート。95.1マイル（約153キロ）の速