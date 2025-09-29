9月28日、中山競馬場で行われた秋のG1開幕戦、スプリンターズステークス（芝1200m）は、11番人気の伏兵ウインカーネリアンが抜け出した。この勝利で鞍上の三浦皇成騎手はデビュー18年目、G1挑戦127回目にして、待望のG1初制覇を飾っている。スプリンターズS、レース後ジョッキーコメント1着ウインカーネリアン三浦皇成騎手「本当に長かったですね。この馬とずっとコンビを組ませていただいて、一番この馬をいいリズム、一番走