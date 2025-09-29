◇バレーボール男子 世界選手権(9月12日〜28日、フィリピン)大会最終日は決勝と3位決定戦の2試合が28日に開催。決勝はイタリア（FIVBランク2位）ーブルガリア（同9位）、3位決定戦では、ポーランド（同1位）ーチェコ（同18位）が行われました。イタリアは、試合序盤サーブでブルガリアを翻弄。第2セットまでにユーリ ロマーノ選手らが9本のサービスエースを決めて2セットを連取。優勝まであと1セットとします。後がなくなったブル