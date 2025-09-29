9月28日、中山競馬場で行われたスプリンターズステークス（G1・芝1200m）で、ヤマニンアルリフラ（牡4・栗東・斉藤崇史）が大きく出遅れ、15着に敗れた件について、JRAはレース後に「裁決レポート」を公表した。【スプリンターズS】リョン「初めての環境では厳しかった」香港馬ラッキースワイネスは11着に敗れる開扉が遅れる事象発生報告によると、「12番枠の開扉が遅れる事象がありました。これは、発走合図は真正なものでし