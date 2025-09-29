10月5日（日）京都競馬場で行われる、第60回京都大賞典（G2・3歳上オープン・芝2400m）の登録馬は下記の通り。秋のG1戦線へ向けた重要なステップ。ドゥレッツァ、連勝中のアドマイヤテラなど19頭がエントリー。【英インターナショナルS】ルメール「馬場のせいではない」ドゥレッツァは5着敗退19頭がエントリーアドマイヤテラ58.0アルナシーム57.0ヴェルテンベルク57.0ヴェルミセル55.0カネフラ57.0サブマリーナ57.0