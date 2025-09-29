10月5日（日）東京競馬場で行われる、第76回毎日王冠（G2・3歳上オープン・芝1800m）の登録馬は下記の通り。天皇賞・秋、マイルチャンピオンシップなどへ続く重要なステップレース。チェルヴィニア、サトノシャイニングなど13頭がエントリー。【しらさぎS】キープカルムが重賞初制覇…チェルヴィニアは2着13頭がエントリーエルゲルージ57.0エルトンバローズ57.0サトノシャイニング55.0ジェイパームス57.0シックスペンス