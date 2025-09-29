韓国の高身長チアガール、アン・ヘジが大胆な私服SHOTでファンを魅了している。【写真】韓国長身チア、“そこ”に目が行く大胆衣装アン・ヘジは最近、自身のインスタグラムを更新。サングラス姿の絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、デコルテ部分が大きく開いた黒のキャミソールにデニムを合わせた私服姿で、鏡越しに自撮りをするアン・ヘジが写っている。金髪のロングヘアを胸元まで垂らし、