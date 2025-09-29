9月28日、お笑いコンビ「霜降り明星」粗品の友人『生涯収支マイナス4億円君（マイ億君）』が、自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。9月28日（日）に中山競馬場で行われたスプリンターズステークス（G1・1200m）の予想結果を報告した。【動画】本日のスプリンターズSについて「おめでとうございます」昨日の動画では本命馬に一昨年の覇者「ママコチャ」を指名していた。その本命馬は直線で伸びきれず同着の