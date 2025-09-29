9月28日、高知競馬場で行われた7R・珊瑚冠賞（3歳上・ダ1900m）は、吉原寛人騎乗の1番人気、ユメノホノオ（牡5・高知・田中守）が快勝した。4馬身差の2着にエクセレントタイム（せん7・高知・川野勇馬）、3着にエスポワールガイ（牡6・高知・雑賀正光）が入った。勝ちタイムは2:05.5（不良）。2番人気で岡遼太郎騎乗、メイショウウズマサ（牡9・高知・中西達也）は、7着敗退。レース序盤、エスポワールガイが先行、エイシン