北朝鮮・咸鏡南道の咸興薬科大学が、学生の恋愛について「熟練し健全に行うべき」との指示を出したことが分かった。恋愛そのものを全面的に禁止するわけではないが、学内での公然たる交際を避けるよう求めており、事実上の統制措置とみられる。北朝鮮では2000年代以降、「韓流」が社会全体を席巻し、若者の恋愛観にも大きな影響を及ぼした。一方、韓国を敵視し南北統一を否定する金正恩総書記は韓流を強く嫌悪。男女間の親愛を示す