◆秋季高校野球静岡県大会▽準決勝常葉大菊川１―４聖隷クリストファー（２８日・草薙球場）準決勝が行われ、今夏甲子園出場の聖隷クリストファーが、２年連続で秋の東海大会（１０月１８日開幕・愛知）出場を決めた。センバツ出場の常葉大菊川に４―１で完勝。エース高部陸（２年）が１失点、１０奪三振の力投で４試合連続完投勝利を挙げ、３季連続県大会制覇に王手をかけた。３枠目の東海大会出場権を懸けた３位決定戦と、聖