米大リーグ・マリナーズ戦の7回、自己最多を更新する55号ソロを放つドジャース・大谷翔平＝28日、シアトル（共同）【シアトル共同】米大リーグは28日、各地でレギュラーシーズン最終戦が行われ、ドジャースの大谷翔平はシアトルでのマリナーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、七回に自身が昨季樹立した球団記録を更新する55号ソロを放った。3年連続本塁打王にはあと1本届かず、5打数3安打1打点。チームは6―1で勝った。カブス