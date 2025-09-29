◇プロ野球セ・リーグヤクルト4ー4巨人（28日、神宮球場）DeNAが勝利したため、3位でのCS進出が確定した巨人。阿部慎之助監督は試合後に、「もう切り替えて、CSに向けてね。ペナントレースはあと2試合あるし、そこはキッチリやることをやって、CSにつなげたいなと思います」と語りました。先発ローテーションについては順位確定前に最終戦に山崎伊織投手を、などと話していましたが、「3位が確定したんで、もう一回考え直します