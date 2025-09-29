フレッシュリーグ九州硬式少年野球協会九州北部地区連盟主催の「第50回西日本新聞社杯少年硬式野球夏季西九州大会2025」（西日本新聞社共催、福岡市後援）が8月2、3、20日、飯塚市の筑豊緑地野球場などで開かれた。優勝を決めてマウンドで喜び合う球道ベースボールクラブの選手たち連盟のほか九州南部地区連盟、ボーイズリーグ、リトルシニア、ヤングリーグ、ポニーリーグ、レインボーリーグから43チームが参加。トーナメント