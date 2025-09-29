先発の大津が5回2安打1失点で6勝目を挙げた。今季初の中5日での登板。二回先頭のネビンに先制ソロを浴び、26イニングぶりに失点するも、その後は危なげない投球。五回は2死三塁と同点のピンチを背負ったが、古賀悠を右飛に打ち取ってグラブをたたいてほえた。CSの先発ローテーション入りへアピールし「チームは優勝を決めたが『今日の試合に勝てば優勝だ』と自分に言い聞かせた。本塁打は打たれても試合をつくることができて良か