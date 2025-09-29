スマートフォンやタブレット端末の普及に伴い、携帯型充電器であるモバイルバッテリーを多くの人が持ち歩くようになった。内蔵されるリチウムイオン電池が原因の火災が増えており、国が対策に乗り出す問題になっている。環境省は今月から12月を「火災防止強化キャンペーン」と定め、関連する行政や業界と連携して周知徹底と啓発を強化する。実効性のある取り組みにしなければならない。リチウムイオン電池は熱と衝撃に弱い。