深夜まで続いた祝勝会の“優勝疲れ”も見せず、出番に飢えた若鷹たちが躍動した。ソフトバンクは優勝を決めた27日からスタメンをがらりと変え、12安打4得点で逆転勝ち。小久保監督は「今日からの試合はCS（クライマックスシリーズ）に向けてメンバー選びの意味合いもある」とアピール合戦に満足そうだ。1点を追う三回無死三塁から緒方が右翼へ同点二塁打。「優勝をしたが、自分は次のステージに向けてアピールの立場。とにかく