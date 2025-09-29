偽電話詐欺被害を未然に防いだとして、大分県警日田署は25日、JAおおいた玉川支店（日田市渡里）の臨時職員、権藤愛美さん（33）に感謝状を贈った。署などによると、権藤さんは8月27日、店舗の窓口業務を担当中、訪れた市内の高齢女性が、焦った様子で預金から約70万円を引き出そうとしたことに違和感を抱き、女性に声をかけて説得。上司と相談して警察に通報した。女性は、息子を名乗る男から電話で「税金の支払いでお金が必