秋の全国交通安全運動（30日まで）に合わせ、大分県玖珠町で26日、玖珠郡交通安全推進大会がくすまちメルサンホール（同町岩室）であり、約150人が交通事故防止を誓った。玖珠署の古庄佑地域交通課長が交通安全講話をし、管内の死亡事故のほとんどが、県外からのツーリングバイクによるものだという管内特有の事情を説明した。また、管内の交通人身事故件数は2015年の100件をピークに昨年は26件まで減っていることに触れ、「み