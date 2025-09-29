【風人もよう石川万祐子さん（28）】結婚式を演出するウエディングプランナー（ブライダルコーディネーター）の国家検定1級に今春、合格した。1級の中から「マスター」を選ぶ競技会にも出場。論文試験を3位で通過し、6月に実技試験（接客ロールプレーイング）に臨んだ。実技のお題はカスタマーハラスメントだった。「ブライダル産業はぼったくりだ」と憤る新郎新婦から悩みや本音を聞き出し、いかに円滑に式を挙げてもらうか