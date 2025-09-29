楽天の阿部寿樹内野手（３５）が、来季の戦力構想から外れていることが２８日、分かった。社会人のホンダから１５年度ドラフト５位で中日に入団し、２２年オフに涌井とのトレードで楽天に加入していた。昨季は規定打席未到達ながら、７８試合に出場してチーム２位となる９本塁打をマークしていた。今季はここまで４３試合で、２３安打３本塁打８打点で打率・２１９。６月８日の巨人戦（東京ド）に代打で出場して見逃し三振に倒