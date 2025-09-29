「スプリンターズＳ・Ｇ１」（２８日、中山）人馬ともに悲願達成だ。８歳馬で１１番人気のウインカーネリアンが逃げるジューンブレアとの競り合いを制し、Ｇ１初勝利。鞍上の三浦皇成騎手（３５）＝美浦・鹿戸＝は１２７回目の挑戦で初のＪＲＡ・Ｇ１タイトルをつかみ取った。２着には７番人気のジューンブレア、３着には２番人気のナムラクレアが入り、３連単は１３０万円超えの大波乱となった。なお、１番人気のサトノレーヴ