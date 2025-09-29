トランプ米大統領（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は28日、国防総省が30日に南部バージニア州のクワンティコ海兵隊基地で開く会合に出席すると表明した。NBCテレビの電話取材に「軍事面での成果や前向きな事柄を話し合う素晴らしい会合だ」とし「団結」を示すと話した。会合を巡っては、世界各地に駐留する幹部を含む将官数百人が突然招集され、幹部らも詳しい目的を知らされず米軍内で困惑が広がってい