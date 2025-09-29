ウクライナは28日の朝にかけて、ロシア軍による約600機のドローンなどの攻撃を受けました。そのうち首都キーウでは17人が死傷しました。ウクライナ空軍は、27日夜から28日朝にかけて、ロシア軍から約600機のドローンとミサイル50発の攻撃を受けたと発表しました。首都キーウでは幼稚園や心臓病の研究施設などが被害を受け、子ども1人を含む4人が死亡、13人が負傷しました。また、南部ザポリージャ州では高層住宅などがミサイル攻撃