◆女子プロゴルフツアーミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン最終日（２８日、宮城・利府ＧＣ＝６５９０ヤード、パー７２、報知新聞社後援）２打差１０位で出たプロ２年目の菅楓華（２０）＝ニトリ＝が、逆転で涙のツアー初優勝を飾った。８バーディー、１ボギーでこの日のベストスコア６５をマークし、通算９アンダー。終盤に神谷そら（２２）＝郵船ロジスティクス＝ら４人が首位に並ぶ大混戦を制した。菅の初優勝をコー