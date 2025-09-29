◆米大リーグマリナーズ―ドジャース（２８日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、レギュラーシーズン最終戦の敵地・マリナーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、７回２死走者なしの４打席目に３番手左腕・スパイアーから出場した試合では２試合ぶりの本塁打で、昨季樹立した自己最多を更新する５５号ソロを放った。ほぼ同時刻に開始した試合で