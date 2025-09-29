「新馬戦」（２８日、中山）４番人気のサノノアルペン（牡２歳、父シャンハイボビー、母サノラブ、美浦・尾形）が向正面途中からハナを奪うと、そのままスピードが衰えることなく押し切った。丹内は「芝の部分ではモタモタしていたけど、ダートに入ってからの走りが良かった。これからが楽しみです」と評価。母は尾形師が手掛けた馬で、同舞台で新馬勝ちしており、「お母さんに似ていますね。普段はおとなしいけど、スイッチ