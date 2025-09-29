「サフラン賞」（２８日、中山）２番人気のアルバンヌ（牝２歳、美浦・田中博）が中団追走から、直線で最速タイの末脚を繰り出し、未勝利戦からの連勝を飾った。ルメールは「能力がありますね。テンションが高い馬だけど、３戦目で自分の仕事を分かっているようでした。道中はリラックスして長く脚を使ってくれた。距離はこれくらいがいいです」と素質を評価した。田中博師は「間隔を詰めたけど、この中間は一番落ち着きがあ