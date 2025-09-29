「新馬戦」（２８日、阪神）中団外めで手応え良く進めた１番人気のプレダトゥール（牡２歳、父ディーマジェスティ、母ブリリン、栗東・北出）が、直線で鞍上の合図に鋭く反応。力強い伸び脚でゴール前の追い比べを制した。亀田は「ケイコをやるごとに良くなっていました。まだちょっと余裕がある感じなので、使っての上積みもあると思います。これからが楽しみです」と今後に期待した。