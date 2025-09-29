「新馬戦」（２８日、阪神）１番人気のジュウリョクピエロ（牝２歳、父オルフェーヴル、母ハッピーヴァリュー、栗東・寺島）が好位の外めから力強く抜け出し、３馬身半差の快勝を決めた。今村聖奈は「いい意味で無駄がなく、癖もなくて非常に乗りやすい馬。初めてなのに競馬が分かっている感じでした。レースで初めて追いましたが、反応も良く、素晴らしいパフォーマンスでした」と絶賛。寺島師も「調教でも時計が出ていて、