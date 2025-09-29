【ニューヨーク共同】米ニューヨークのアダムズ市長（65）が28日、再選を目指した11月4日の市長選から撤退した。無所属候補として出馬していたアダムズ氏は、民主党候補の急進左派マムダニ・ニューヨーク州下院議員（33）が勢いを見せる中、第3政党候補のクオモ前州知事（67）を推すトランプ政権から撤退圧力を受けていた。共和党のトランプ大統領はマムダニ氏を「共産主義者」と敵視。自身と親交のあるクオモ氏に対立候補を一