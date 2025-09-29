俳優や歌手らのマネジメント契約を巡り、芸能事務所に移籍や独立を妨害しないことなどを求める指針を公正取引委員会と内閣官房が共同でまとめたことが29日、関係者への取材で分かった。事務所に対応の改善を促すもので、近く公表する。