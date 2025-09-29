「新馬戦」（２８日、中山）１番人気のエピックフライト（牡２歳、父エピファネイア、母ユナカイト、美浦・黒岩）が、中団から長くいい脚を使ってＶ。近親にアーモンドアイがいる良血馬が好発進を決めた。モレイラは「スタートを決めてスムーズな競馬ができました。体のしっかりしている馬で、距離の二千は全く問題なかったです」と笑顔でレースを振り返った。