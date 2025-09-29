■MLBマリナーズ −ドジャース（日本時間29日、T-モバイル・パーク）ドジャーズの大谷翔平（31）が敵地でのマリナーズ戦に“1番・DH”で2試合ぶりに出場し、7回の第4打席、シーズン自己最多、そして球団記録を更新する55号本塁打を放った。レギュラーシーズン最終戦で本塁打王争いリーグトップのK.シュワーバー（32、フィリーズ）の56本に1本差と迫った。前日28日は8月22日以来、今季2度目の休養日、父親リストでの欠場を含める