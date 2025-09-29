リモートワークは働き方の選択肢を広げただけでなく、社員のライフスタイルやキャリアの方向性にも直結する存在となった。一方、出社義務化への反発や、部署・上司ごとの運用差による不公平感も噴出している。オープンワークの調査を基に、メリットとデメリットが交錯するリモートワークの今を約1000人の声から探る。（ダイヤモンド・ライフ編集部）リモートワークのメリット、デメリットは？内閣府の調査によれば、コロナ禍を契