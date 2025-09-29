［J１第32節］川崎 ４−４ 柏／９月28日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu柏レイソルは９月28日、J１第32節で川崎フロンターレと敵地で対戦。不用意なミスからの前半の２失点も響き、４−４のドローに終わった。J１優勝争いに食らいついていくためにも、勝ちが必須のゲームだった。しかし、先制される展開で一度は逆転するも、勝ち切ることはできなかった。試合後、FW垣田裕暉は「４失点してしまうと、なかなか勝つのは