◇パ・リーグ日本ハム4―3ロッテ（2025年9月28日ZOZOマリン）日本ハムの伊藤は自己最多の15勝目はならなかった。6回6安打3失点で勝敗付かず「決めきれなかった部分が多かった」と悔やみ、新庄監督も「もったいない。2点あれば大丈夫だと思ったけど」と残念がった。次回は中5日で10月4日の今季最終戦（ロッテ戦）に先発予定だが他の投手との兼ね合いで短い回になる可能性が高い。その後に中6日なら、同11日のCSファー