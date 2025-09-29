◇パ・リーグソフトバンク4-1西武（2025年9月28日ベルーナD）ソフトバンク・大津が昨季のキャリアハイにあと1勝と迫る6勝目とした。2回先頭でネビンに先制ソロを浴び、連続無失点イニングは25で止まったが、5回2安打1失点で今季初の中5日のマウンドをこなした。8月27日楽天戦から4連勝とし「チームは昨日優勝を決めましたが、“きょうの試合に勝てば優勝だ”と言い聞かせました」と笑顔。CSへのアピールにも成功し、小久