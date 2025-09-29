◇パ・リーグ日本ハム4―3ロッテ（2025年9月28日ZOZOマリン）日本ハム・新庄監督は、期待を込めたオーダーを組んだ。1番で清宮幸を起用。前日まで137安打で、リーグトップの楽天・村林に4本差。初の打撃タイトルとなる最多安打へ、指揮官の思いに3安打で応えた。「打ってチームを勢いづかせたかった。こうなったら（タイトルは）気になってしまうので、いっぱい打ちたい」初回先頭で左中間二塁打。5回には遊撃内野安打