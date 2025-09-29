◇イースタン・リーグ日本ハム2―8ヤクルト（2025年9月28日鎌ケ谷）今季限りでの現役引退を表明した日本ハムの若林が、千葉・鎌ケ谷で会見。巨人、日本ハムの2球団で8年間プレーし「良いことも悪いこともありましたが、本当に幸せな野球人生でした」と涙した。度重なるケガに悩まされ、今月中旬に「そろそろなのかな」と引退を決断。会見後はイースタン・リーグのヤクルト戦に「3番・三塁」で出場。1打席目に右中間