◇パ・リーグソフトバンク4-1西武（2025年9月28日ベルーナD）ソフトバンクのドラフト2位ルーキー庄子がプロ初打点を挙げた。「9番・遊撃」で8月1日楽天戦以来3度目のスタメン。2―1の7回1死一塁で先発・隅田の直球を強振。左中間の打球は高いバウンドで左翼手・渡部聖の頭上を越える適時二塁打となった。24試合目、3安打目で1打点を刻んだ。「記念球はもらっていませんがまた新たなスタート。両親に感謝したい」と話した