『週刊プレイボーイ』で「挑発的ニッポン革命計画」を連載中の国際ジャーナリスト、モーリー・ロバートソンが、アメリカのトランプ政権が自国の金融当局に露骨な〓圧力〓をかけていることの問題点について考察する。＊＊＊アメリカの金融政策を担う連邦準備制度理事会（FRB）は独立機関であり、本来、時の政権の意向からも距離を保つべき存在です。ところが最近、ホワイトハウスが金融政策に〓注文〓を出す場面が目立ちます。