大横綱の予感だ。大相撲秋場所千秋楽（２８日、東京・両国国技館）、横綱大の里（２５＝二所ノ関）が横綱豊昇龍（２６＝立浪）との決定戦を制し、１３勝２敗で２場所ぶり５度目の優勝を達成。横綱として初めて賜杯を抱いた。元大関琴奨菊の秀ノ山親方（４１＝本紙評論家）は両横綱の明暗が分かれたポイントを徹底分析。?大豊時代?の本格的な幕開けを歓迎しつつ「大の里の強さが頭一つ抜けている」と指摘した。星の差一つで迎え