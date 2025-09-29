楽天の島内宏明外野手楽天の島内宏明外野手（35）が来季の戦力構想から外れていることが28日、関係者への取材で分かった。チーム一筋で今季が14年目。共同通信の取材に対し「あと一年はやりたい気持ちがある」と現役続行の意思を示した。石川・星稜高から明大を経て2012年にドラフト6位で入団。21年に打点王、22年には最多安打のタイトルを獲得した。近年は故障や不振に苦しみ、今季はわずか5試合の出場で無安打だった。通算12