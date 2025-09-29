２９日付で引退する宮崎北斗騎手（３６）＝美浦・フリー＝が２８日の中山７Ｒでグルナルーフス（１６着）にラスト騎乗し、現役生活を終えた。引退セレモニーでは多くの騎手が集まるなか、花束が贈呈され、「１８年間、多くの方々に支えられてやってきて感謝の気持ちでいっぱいです。最後もこのように温かく送ってもらえて、いろいろあったけど、すごくいい騎手人生だったと思います。最後、家族に騎手としての姿を見せられて良