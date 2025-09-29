元AKB48のタレントで起業家の小嶋陽菜（37）が28日、インスタグラムを更新。ランジェリーショットを公開した。自身がプロデュースするライフスタイルブランド「Her lip to」を運営する「heart relation」の代表取締役CCO（チーフ・クリエーティブ・オフィサー）を務めている。「ブランドローンチから3周年を迎えましたあっという間ですね」とつづり、真っ赤な大きなバラが3輪のったデコレーションケーキを手に、デコルテを大胆に